Michelin : Fournisseur d'Air Premia en Corée du sud

(CercleFinance.com) - Michelin a été choisi par Air Premia comme fournisseur exclusif de pneumatiques pour l'ensemble de sa flotte. La compagnie Air Premia est basée en Corée du sud.



A horizon 2024, Air Premia prévoit d'exploiter 10 Boeing 787-9, équipés exclusivement d'une monte pneumatique Michelin. Les Boeing 787-9 d'Air Premia seront équipés en pneus Michelin Air X, qui bénéficient de la technologie brevetée NZG (Near Zero Growth, croissance quasi nulle).



' Le Michelin (c) AIR X est particulièrement adapté pour les avions de nouvelle génération. Il garantit un très haut niveau de sécurité dans des conditions extrêmes, un grand nombre d'atterrissages, ainsi qu'une économie significative de carburant contribuant ainsi à un environnement plus durable ', déclare Tansuwannond Wirat, Directeur commercial de Michelin pour l'Inde et l'Asie.



