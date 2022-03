Michelin : Étend sa gamme au marché des camping-cars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin présente le pneu Cross Climate Camping, dernier né de la gamme CrossClimate. Produit en Europe et disponible depuis le 1er mars, ce pneu permet au Bibendum d'étendre sa gamme aux camping-cars, ' un marché qui ne cesse de croître '.



Conçu pour être utilisé en toute sécurité tout au long de l'année, ' ce pneumatique quatre saisons, classé A en adhérence sur sol mouillé selon le labelling Européen, apporte sécurité et simplicité aux utilisateurs de camping-car ', souligne Michelin.



Le Cross Climate Camping est adapté 'à la majorité des conditions météorologiques' et un travail spécifique a été réalisé sur la carcasse du pneu, afin de répondre à la caractéristique principale du marché des camping-cars : des usagers qui roulent peu et laissent leur véhicule stationné pendant de longues périodes ce qui peut, à terme, amener les pneus à se déformer sous le poids du véhicule.



En outre, ' ses flancs renforcés permettent une meilleure résistance aux agressions de la route ', assure le manufacturier.





