Michelin : Créé un pôle d'innovation à La Roche-sur-Yon

(CercleFinance.com) - Un pôle d'innovation dédié aux nouvelles technologies de l'énergie va voir le jour sur l'ancien site de production de pneumatiques du groupe Michelin, à La Roche-sur-Yon, a fait savoir le Bibendum.



Première concrétisation du projet, une station de distribution multi-énergies sera installée par le SyDEV (Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée) en 2021.



Une lettre d'intention signée par la Région des Pays de la Loire, le Département de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération, le SyDEV, Vendée Energie et le groupe Michelin, précise la vision partagée et les axes fondateurs du futur 'Pôle d'Innovation Energie '.



L'objectif est de mettre en oeuvre un écosystème permettant la création d'emplois et d'activités dans les énergies durables et l'industrie du futur, autour des cinq axes suivants: industrie-artisanat; recherche-développement/ démonstrateur; formation-recherche; start-up/incubateur; services-animation.



