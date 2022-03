Michelin : Choisi pour équiper les Ferrari 296 GTB

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé hier avoir été choisi par Ferrari comme fournisseur officiel de pneus pour sa nouvelle 296 GTB.



Le Bibendum fournira deux modèles de pneus différents pour le bolide, les Pilot Sport 4S K1 pour la conduite sur route et les Pilot Sport Cup 2R K2 pour la conduite sur piste.



Michelin travaille avec le cheval cabré depuis de nombreuses années en lui concevant des pneus spécifiques et sur mesure.





