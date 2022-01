Michelin : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Michelin gagne plus de 2%, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 160 à 175 euros, après avoir rehaussé légèrement ses estimations pour le pneumaticien.



'Nous estimons que le momentum devrait rester très solide dans les prochaines semaines et propice à des révisions en hausse du consensus', explique l'analyste, jugeant en outre que 'cette trajectoire financière ne semble pas encore pleinement valorisée'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel