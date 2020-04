Michelin : Baisse de 8,3% des ventes à 5 327 ME

(CercleFinance.com) - Les ventes s'établissent à 5 327 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 8,3 % par rapport à 2019.



Les ventes pour l'activité automobiles et distribution associée s'élèvent à 2 597 millions d'euros, en recul de 6,9 % par rapport à la même période en 2019. À fin mars, les ventes pour l'activité Transport routier et distribution associée s'inscrivent à 1 360 millions d'euros en repli de 12,3 %.



Les activités de spécialités et distribution associée ressortent à 1 370 millions d'euros en baisse de 6,9 %.



Au 28 avril 2020, le Groupe disposait de de trésorerie et équivalents de trésorerie de 2,3 milliards d'euros et de lignes de crédit confirmées non tirées de 1,5 milliard d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MICHELIN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok