Michelin : Acquisition de 100% d'Allopneus

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui faire l'acquisition de 100% de la société Allopneus SAS - spécialiste de la vente et du montage de pneumatiques pour les particuliers sur Internet - entreprise dans laquelle Michelin détenait déjà une participation de 40% depuis 2015.



Alors qu'Allopneus vend environ 3,6 millions de pneus de tourisme chaque année et totalise environ 27 millions de visites sur son site, son acquisition permettra au Bibendum de renforcer sa présence dans le e-commerce français.



Le développement du commerce en ligne constitue d'ailleurs une tendance structurelle du marché du pneumatique.



On sait en effet que deux tiers des automobilistes recherchent des informations en ligne avant de procéder à un achat de pneumatiques. 15% d'entre eux concrétisent ensuite leur achat sur le web, une tendance qui devrait se renforcer dans les prochaines années, analyse Michelin.





