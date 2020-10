Michelin : A signé une ligne de crédit de 2,5 MdsE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin a signé avec un groupe de 19 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 2,5 MdsE. Ce Crédit remplace la ligne existante de 1,5 MdsE signée le 12 juillet 2011.



Il s'agit d'une ligne de sécurité qui, conjointement au programme de billets de trésorerie Euro, a été augmentée pour tenir compte de la croissance du Groupe.



Le Crédit est signé pour une durée de 3 ans et comporte deux options d'extension de 1 an chacune. Le Crédit inclut une clause RSE qui lie son taux à une série d'objectifs de durabilité essentiels aux activités du Groupe.



En fonction du nombre d'objectifs de performance durable atteints, la marge du Crédit sera ajustée à la hausse ou à la baisse.



