(CercleFinance.com) - Michelin a signé un partenariat avec sennder, leader digital européen du transport de marchandises, afin d'offrir aux transporteurs un accès étendu aux gammes de pneus Michelin à des conditions particulières.



Grâce ce partenariat, les transporteurs de sennder auront un accès personnalisé aux gammes de pneumatiques Michelin.



Les transporteurs pourront choisir le pneu le plus adapté à leurs besoins. Dans le cadre de ce partenariat, Michelin proposera également aux transporteurs de sennder un accès à ses services de rechapage, opération qui consiste à remplacer la bande de roulement de façon à réduire les déchets et à optimiser le coût des pneus.



La collaboration entre sennder et Michelin, effective en Europe du Nord et dans la péninsule ibérique devrait s'étendre à d'autres marchés européens au cours de l'année 2021.



