Michelin : Les dirigeants de Michelin revoient leur rémunération à la baisse

PARIS (Reuters) - Le groupe Michelin a annoncé lundi que ses dirigeants avaient accepté une baisse de leur rémunération en "manifestation de solidarité" avec les salariés subissant des mesures de chômage partiel dans le contexte de l'épidémie de coronavirus.

"La crise sanitaire provoque un ralentissement sensible de l’activité du groupe Michelin, qui conduit notamment une partie des salariés à subir des mesures de chômage partiel", écrit l'entreprise dans un communiqué.

"Dans ce contexte, en manifestation de solidarité avec toute la communauté des salariés, les gérants, le comité exécutif et le conseil de surveillance du groupe Michelin revoient à la baisse leur rémunération."

Florent Menegaux et Yves Chapot, gérants du groupe, ont choisi de diminuer d'environ 25% leur rémunération sur les mois d’avril et de mai et de renoncer à une partie de leur rémunération variable 2019 versée en 2020.

Les membres du comité exécutif ont volontairement décidé de baisser leur rémunération d’environ 10% pendant la même période.

Enfin, Michel Rollier, le président du conseil de surveillance, et ses membres indépendants font don de 25% de leurs jetons de présence reçus en 2020 à des fondations de leurs pays respectifs ayant pour objet la lutte contre le Covid-19.

