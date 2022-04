Mgi digital graphi : Le pro de l'impression MGI Digital Technology succombe aux prises de bénéfices

(BFM Bourse) - Alors que le cours du spécialiste des solutions d'impression a rebondi de plus de 40% depuis un plancher multi-annuel touché le 7 mars, la publication de résultats conformes à ce que le groupe avait laissé entendre en février suscite un vif repli du cours.

Les prises de bénéfices ont rattrapé MGI Digital Technology lundi au fil de la séance, l'action accusant 6,71% de repli à 34,05 euros vers 16h30, alors qu'elle gagnait plus de 3% en début de matinée dans le sillage de la présentation des résultats 2021 du spécialiste des solutions d’impression numérique à usage professionnel. Le titre a certes récemment rebondi de plus de 40% en l'espace d'un mois.

Le groupe avait déjà présenté en février un chiffre d'affaires en augmentation de 10,4% à 38,8 millions d'euros pour l'exercice écoulé, et expliqué que la marge d’Ebitda devrait ressortir à plus de 30% du chiffre d’affaires, la marge d’exploitation à plus de 20% et la marge nette à plus de 14%.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Pas de grosse surprise à l'arrivée: selon le communiqué publié lundi matin, l’Ebitda a progressé de 42,7% à 11,9 millions d'euros (30,7% des revenus), le résultat d'exploitation -en partie freiné par la progression des amortissements et provisions en raison de l’activation des dépenses R&D liées à l’Alphajet- a tout de même crû de 21,8% à 8 millions, représentant 20,7% du chiffre d’affaires (contre 18,8% en 2020) tandis que le résultat net s’établit à près de 5,5 millions d'euros représentant une marge nette de 14,1%.

MGI Digital Technology signale une activité bien orientée sur le début de 2022, confirmant le rebond entamé au second semestre 2021. Le groupe dit n'avoir pas d'exposition significative aux retombées de la guerre en Ukraine, et s'attend à ce que la reprise en France comme à l'international alimente la demande pour l'ensemble de sa gamme.

"Aujourd’hui MGI Digital Technology s’appuie sur un portefeuille d’innovations sans concurrence dans le monde de l’Industrial printing et de l’électronique imprimée. Parmi ces innovations, l’Alphajet va s’imposer comme un nouveau relais de croissance. Cet équipement stratégique a déjà été adopté fin 2021 par un industriel français de l’impression. Le plan de déploiement commercial offensif mené au cours des derniers mois (formations des équipes de vente, événements VIP,…) ouvre la voie à de nouveaux succès commerciaux", assure la société qui confirme dès lors son objectif de réaliser cette année une croissance supérieure à 20%, accompagnée "d’une nouvelle progression des résultats".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse