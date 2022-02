Mgi digital graphi : Le champion de l'impression numérique MGI renoue avec une forte croissance

(BFM Bourse) - Grâce à un rebond de 25% au second semestre, MGI Digital Technology anticipe une nette amélioration de ses principaux indicateurs financiers sur 2021, tandis que l'activité en ce début d'année permet d'anticiper encore au moins 20% de progression en 2022.

En hausse de 8,35% à 34,40 euros mardi après-midi, le titre du spécialiste des solutions d’impression numérique et de finition pour les professionnels a rarement été à pareille fête ces derniers mois. Au contraire, puisque l'action MGI Digital Technology affichait lundi en clôture un nouveau repli de 13,7% depuis le début de 2022, après avoir enchaîné pour la première fois de son histoire deux replis annuels consécutifs en 2020 et 2021.

Plombée par la chute de 48% de son activité en 2020, affectée l'an dernier par la volte-face de Cathy Wood (la célèbre gérante d'Ark Invest avait mis le titre de la société française dans son fonds 3D Printing, mais a coupé sa position au bout de quelques mois seulement), l'action retrouve du tonus ce mardi à l'annonce d'un rebond de sa croissance à près de 25% au deuxième semestre 2021, tandis que son taux de marge est attendu en forte amélioration.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Après un premier semestre encore en repli de 4,5%, le groupe, qui commercialise des équipements et services d'impression haut-de-gamme auprès d'une clientèle diversifiée (imprimeurs, fabricants d’emballages, industriels de l’étiquette adhésive, spécialistes du web-to-print, administrations, enseignes photo, photographes professionnels, etc.), a renoué en seconde partie d'exercice avec une croissance solide. Soit près de 25% de progression à 22,2 millions d'euros de chiffre d'affaires entre juillet et décembre, une performance supérieure aux attentes et "d’autant plus remarquable qu’elle s’est inscrite dans un contexte sanitaire toujours contrasté", note la firme.

Des marges toujours très confortables

Le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble de l’exercice progresse ainsi de 10,4% à 38,8 millions d'euros. Si l'activité en France est stable par rapport à l’exercice 2020 à 3,6 millions d'euros, c'est une fois encore l'international (présent dans plus de 70 pays, le groupe réalise plus de 90% des ventes à l'international) qui tire les revenus: +11,4% à 35,2 millions d'euros.

Cette croissance se traduira par des résultats en progression avec toujours une forte profitabilité matérialisée par des taux de marge à deux chiffres, précise MGI Digital Technology. Ainsi la marge d’Ebitda devrait ressortir à plus de 30% du chiffre d’affaires, supérieure à celle dégagée sur l’ensemble de l’année 2020. La marge d’exploitation devrait s’établir à plus de 20%, contre 18,8% en 2020. La marge nette devrait quant à elle dépasser les 14% (en 2020 elle avait été favorisée par une amélioration du résultat financier).

La nette inflexion de tendance constatée au cours des derniers mois devrait se confirmer sur l'exercice entamé, avec un début d’année déjà bien orienté selon la direction.

Une croissance de plus de 20% attendue en 2022

Après deux ventes déjà réalisées auprès du réseau Konica Minolta, un nouvel équipement AlphaJET a été adopté fin 2021 par un industriel français de l’impression. "Ce succès vient valider la force de cette innovation de rupture, véritable plateforme d’impression industrielle au coeur des nouveaux des acteurs du packaging et des arts graphiques", indique le groupe, en faisant état de discussions avancées avec des prospects, français et internationaux, "qui devraient se concrétiser dès les prochains mois". Au-delà de l’AlphaJET, c’est l’ensemble de la gamme d’équipements du groupe qui devrait profiter de l’amélioration des conditions de marché et de la reprise de la demande.

"Le maintien de la feuille de route R&D même en période difficile permet aujourd’hui à MGI Digital Technology de repartir en conquête avec un portefeuille d’innovation sans concurrence sur l’Industrial printing et l’électronique imprimée". A partir de cet atout technologique, une accélération des prises de commandes est attendue via le du réseau commercial mondial du groupe japonais Konica Minolta, le plus gros actionnaire de MGI.

"Pleinement confiant dans sa capacité à retrouver une forte croissance de son activité", en ligne avec ses performances historiques, le groupe confirme son objectif d'une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 20% pour l’ensemble de 2022.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse