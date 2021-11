Mauna kea tech : Une nouvelle publication dope la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mauna Kea s'adjuge plus de 8% à la Bourse de Paris jeudi alors qu'une publication est venue démontrer l'avantage économique de sa plateforme d'imagerie Cellvizio dans la prise en charge des kystes du pancréas.



Une analyse post-hoc réalisée sur 93 patients inscrits dans le cadre d'une étude clinique a en effet montré que la précision diagnostique du dispositif avait permis de réduire du grade mucineux à non mucineux les kystes pour 12% des patients, leur évitant ainsi une chirurgie inutile.



Sur l'ensemble des diagnostics, l'utilisation de la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel a conduit à une économie nette de 442.438 dollars pour cette cohorte, soit près de 5000 dollars par patient.



La prise en charge conventionnelle des kystes du pancréas implique un bilan diagnostique qui peut être sujet à des erreurs de classification des kystes mucineux par rapport aux kystes non mucineux.



Ces inexactitudes sont susceptibles d'orienter les patients vers un programme thérapeutique ou de surveillance incorrect, entraînant potentiellement une chirurgie inutile sur un kyste bénin.



