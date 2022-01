Lvmh : Mode et accessoires ont soutenu la croissance de LVMH au quatrième trimestre

par Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - LVMH a annoncé jeudi une croissance organique de 27% de ses ventes au quatrième trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, grâce au rebond de la demande de mode et d'accessoires pendant la période des fêtes de fin d'année.

Le numéro un mondial du luxe, qui possède entre autres les marques Dior, Louis Vuitton, Sephora et Hennessy, a réalisé sur les trois derniers mois de l'année un chiffre d'affaires de 20,04 milliards d'euros.

La division "Mode et Maroquinerie", la plus importante du groupe, affiche un bond de 28% de ses ventes à périmètre et taux de change constants, alors que les analystes financiers prévoyaient en moyenne une croissance organique de 16%.

Par rapport au trimestre correspondant de 2019, avant la crise du coronavirus, la croissance du chiffre d'affaires de cette division atteint 51%, précise LVMH.

Toutes les divisions du groupe ont enregistré une croissance organique à deux chiffres, la meilleure performance étant pour la distribution sélective, qui inclut l'enseigne Sephora, avec un bond de 30%.

"Dans le contexte de sortie progressive de la crise sanitaire, LVMH est confiant dans la poursuite de la dynamique actuelle", ajoute le groupe dirigé par Bernard Arnault dans un communiqué.

