Lesnxconstructeurs : Dans le vert après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Bassac prend plus de 2% après la publication pour 2020 d'un résultat net part du groupe en hausse de 13,6% à 99,9 millions d'euros, malgré une marge opérationnelle courante en repli de 0,7 point à 14,8% pour un chiffre d'affaires en progression de 4% à 986 millions.



Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra mercredi 12 mai, la distribution d'un dividende de 2,50 euros par action, stable par rapport à ce qui avait été proposé l'an dernier.



Avec un carnet de commandes représentant environ 16 mois d'activité et une situation d'endettement net nul (deux millions d'euros au 31 décembre 2020), Bassac déclare 'aborder l'exercice 2021 avec une visibilité bonne et une situation financière robuste'.



