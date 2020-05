Lesnxconstructeurs : Changement de mode de gouvernance

(CercleFinance.com) - Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) indique que son assemblée générale mixte réunie vendredi dernier, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, dont le changement de mode de gouvernance de la société.



Ce changement se traduit ainsi par le passage d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance à une société anonyme à conseil d'administration et le changement corrélatif des statuts de la société.



Le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale a désigné Moïse Mitterrand en tant que président directeur général et Olivier Mitterrand en tant que vice-président du conseil d'administration.



