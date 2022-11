Ldc : Vise le cap des 5,8 MdsE de chiffre d'affaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes s'élèvent à 2 735,5 ME au 1er semestre (mars à août) contre 2 396,1 ME au 1er semestre 2021-2022 en croissance de 14,2% (+13,2% à périmètre identique et taux de change constant). Les volumes commercialisés s'inscrivent en recul de 3,3% et de 4,2% à périmètre identique.



Les ventes semestrielles du pôle volaille hors amont enregistrent une progression de 11,4% en valeur à 1 832,6 ME contre 1 645,3 ME avec des volumes en baisse de 5,5%.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 120,9 ME (4,4% du chiffre d'affaires contre 4,3% sur la même période de l'exercice précédent).



Le Groupe a l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires associé à un taux de marge opérationnelle courant d'au moins 4,5%.



' A moyen terme, LDC confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 ME d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022 ' indique le groupe.



