Ldc : Progression de 17% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - LDC a publié mercredi soir un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022-23 à 1,5 milliard d'euros, soit une progression de 17,4% en valeur, pour des volumes en retrait à 6,5%. En organique, l'évolution est de +17,5% en valeur et de -6,8% en volumes.



Le groupe agroalimentaire explique que les revalorisations tarifaires obtenues dans la volaille en France comme à l'International associées à son agilité industrielle ont permis de compenser les conséquences de la situation causée par l'inflation et la grippe aviaire.



Après une période festive conforme à ses attentes, LDC confirme ses objectifs 2022-23, à savoir l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 4,5% du chiffre d'affaires.



