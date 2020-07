Ldc : Oddo confirme son opinion après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe LDC a annoncé hier soir un chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre de son exercice (de mars 2020 à fin mai 2020) de 1,074 milliard d'euros, contre 1,062 milliard un an plus tôt.



' La croissance organique est plus élevée qu'anticipé à -2% contre -5%e pour un CA de 1074.2ME en hausse de 1.1%. La croissance organique est de -1.6% (contre -5%e) pour le secteur volaille France, -0.8% pour l'international et -6.2% pour le traiteur ' Indique Oddo.



' La prudence reste de mise même si juin devrait confirmer un retour progressif vers une situation plus normalisée ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de 102 E.



