Ldc : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LDC, avec un objectif de cours ramené à 111 euros, contre 116 euros précédemment.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats semestriels publiés hier soir par LDC sont ressortis supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 2396,1 ME (+12,9% dont 10,9% en organique).



'Dans un contexte inflationniste, LDC vise un ROC 2021/22 de 200 ME, sous condition de pouvoir passer des hausses de prix supplémentaires d'au moins 3%', indique Oddo.



L'analyste reconnait ainsi que son estimation de ROC 2021/22 était 'trop optimiste'. Ainsi, 'par prudence, nous l'abaissons de 8%, à 204 ME', poursuit-il.



Le broker estime toutefois que 'les fondamentaux [de LDC] restent solides' et permettent au groupe de 's'adapter dans un environnement inflationniste et un contexte sanitaire incertain'.



