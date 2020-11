Ldc : Légère hausse du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (de mars 2020 à fin août 2020) s'élève à 2 121,8 ME contre 2 104,6 ME, en progression de 0,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019-2020. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 1,7% à 2 068,7 ME.



Le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 1,5% à 89,7 ME. Le résultat net part du Groupe est de 66,6 ME contre 65,6 ME à période comparable.



' Au total, LDC se fixe un objectif de résultat opérationnel courant en repli de 5 à 10% pour l'ensemble de l'exercice ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel