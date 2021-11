Ldc : Hausse de 20% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LDC publie un résultat net part du groupe en progression de 20,3% à 80,1 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, et un résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 14,9% à 103,1 millions, soit une marge de 4,3% contre 4,2% au 31 août 2020.



Sur la période de mars à fin août 2021, les ventes du groupe agroalimentaire ont augmenté de 12,9% à près de 2,4 milliards d'euros (+10,8% à périmètre identique et taux de change constant). Les volumes commercialisés ont progressé de 7,5% (+5,3% à périmètre identique).



LDC précise que l'issue des négociations engagées sur des revalorisation tarifaires et la réussite des fêtes de fin d'année 'seront des éléments déterminants pour atteindre un ROC de l'ordre de 200 millions d'euros équivalent à celui réalisé il y a deux ans'.



