Ldc : Hausse de 11,3% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Le Groupe LDC annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1195,7 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022, soit une progression de 11,3% par rapport à la même période, un an plus tôt.



A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 10,2% à 1 183,8 ME.



L'activité est portée par la croissance du segment volaille (812,5 ME, +11,2%), une dynamique de croissance qui 'concerne également les marchés de spécialités (canards, cailles...) pénalisées par la crise sanitaire au cours du 1er trimestre 2020-2021.'



A l'international, l'activité progresse de 5,2%, à 112,7 ME (ou +10,6% à taux de change constant).



