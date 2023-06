Ldc : Euroland initie le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - Euroland a initié jeudi la couverture du titre LDC avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 164 euros, représentant un potentiel haussier de 38%.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que la valorisation boursière du leader français de l'industrie de la volaille lui semble actuellement 'bien éloignée de ses fondamentaux'.



L'analyste met notamment en avant des multiples 'fortement attrayants' et décotés, à la fois en termes historiques et vis-à-vis de ses comparables, qui matérialisent selon lui la possibilité d'une revalorisation.



Euroland ajoute par ailleurs qu'avec une croissance moyenne attendue autour de 5% à horizon 2026 pour le BPA comme pour le dividende, la valeur coche 'un certain nombre de cases'.



'Malgré quelques légers points de vigilance (controverse ESG, manque de 'sexy' de l'activité, faible liquidité du titre), LDC offre sans nul doute un couple rendement/risque qui penche du bon côté', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LDC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok