Ldc : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - LDC gagne près de 2% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 36% à 224,7 millions d'euros pour son exercice 2022-23, avec un résultat opérationnel courant représentant 5,1% du chiffre d'affaires contre 4,1% sur l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire spécialisé dans les volailles s'est accru de 15,3% à 5,85 milliards d'euros, malgré des volumes en repli de 5,6% compensés par les effets des revalorisations tarifaires.



Le directoire proposera à l'AG du 24 août, un dividende de 2,70 euros par action, contre deux euros précédemment. Sur l'exercice 2023-24, LDC vise plus de six milliards d'euros de chiffre d'affaires et un maintien du taux de marge opérationnelle autour de 5%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LDC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok