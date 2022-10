Ldc : Acquisition de la marque Martines

(CercleFinance.com) - LDC annonce l'acquisition auprès du Groupe Avril de Matines, l'une des marques leader du marché des oeufs de consommation, et du fonds de commerce associé, actifs dont l'intégration dans le périmètre du groupe de volaille sera effective au 1er novembre.



La marque a représenté un chiffre d'affaires d'environ 43 millions d'euros sur l'année 2021. LDC entend renforcer sa position de leader de l'oeuf plein air en accélérant les engagements de Matines vers les modes de production alternatifs (Bio, labels, plein-air et sol).



