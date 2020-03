Lagardere s.c.a. : Pas découragé par la chute de Lagardère en Bourse, Amber Capital se renforce encore

(BFM Bourse) - Cette fois c'est fait: profitant de la chute du titre à un nouveau plancher historique la semaine dernière, le fonds activiste dirigé par Joseph Oughourlian est devenu le premier actionnaire du groupe Lagardère.

Tandis que le cours de Lagardère est tombé à un nouveau plus bas historique la semaine dernière, dans un contexte de chute généralisée des actions et après la publication d'un résultat en perte au titre de 2019, le fonds Amber Capital a acheté de plus belle. Et devient désormais le premier actionnaire du groupe, à la tête de 15,27% du capital, devant le fonds souverain du Qatar et le gérant Arnaud Lagardère (respectivement à 13% et 7,33% au dernier pointage).

Dans une déclaration transmise lundi à l'Autorité des marchés financiers, Amber a indiqué avoir franchi en hausse vendredi 28 février, par suite d'une acquisition d'actions Lagardère SCA sur le marché parisien, le seuil de 15% du capital, pour détenir à cette date 15,27% du capital (un peu plus de 20 millions d'actions).

Le fonds réitère l'essentiel de la déclaration d'intention qu'il avait déjà formulée le mois dernier lorsqu'il avait dépassé le seuil de 10% des parts. À savoir d'une part qu'il compte poursuivre l'acquisition de titres en fonction des conditions de marché, sans pour autant envisager de prendre le contrôle du groupe, et d'autre part qu'il va demander la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil de surveillance, et essayer d'obtenir l'abrogation du statut de commandite ultra-protecteur pour Arnaud Lagardère, en transformant le statut de "société en commandite par action" en celui de "société anonyme".

La menace se précise pour l'actuel gérant commandité, dans la mesure où la nouvelle position d'Amber au capital confère pour la première fois au fonds davantage de droits de vote qu'Arnaud Lagardère: 11,44% contre 10,78%. Jusqu'ici, le fils du fondateur, malgré une réduction significative de sa participation en quelques années, bénéficiait d'une voix prépondérante en termes de droits de vote.

La prochaine assemblée générale (probablement en mai, la date n'a pas encore été arrêtée par Lagardère) devrait donc voir s'affronter directement Amber Capital et l'actuelle direction du groupe, qui espère faire entrer Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy. Le fonds souverain, via Qatar Holding LLC, a jusqu'ici tacitement soutenu Arnaud Lagardère, mais s'il changeait de politique, il deviendrait plus difficile à Arnaud Lagardère de conserver un contrôle de fait sur l'entreprise.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

