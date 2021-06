Lagardere s.c.a. : Les actionnaires de Lagardère mettent fin à la commandite

(BFM Bourse) - Réunis ce mercredi à l'occasion de l'assemblée générale, les actionnaires de Lagardère ont approuvé la transformation du groupe en société anonyme, mettant ainsi fin au statut de gérant commandité dont jouissait l'héritier de l'empire depuis 2003.

La révolution attendue a bien eu lieu chez Lagardère, où les actionnaires ont acté le changement de statut juridique de Lagardère SCA en société anonyme, avec pour principale conséquence la fin du statut de commandité qui permettait à Arnaud Lagardère de conserver le contrôle du groupe tout en étant très minoritaire à son capital (environ 7%). Cette transformation est le fruit d'un compromis trouvé en avril entre d'un côté le fonds activiste Amber Capital, allié au premier actionnaire Vivendi, et de l'autre Arnaud Lagardère, qui devient PDG pour six ans, et a pu compter sur le soutien du patron de LVMH Bernard Arnault, monté au capital en 2020 via la financière Agache.

Vivendi, qui a des vues sur les activités d'édition de Lagardère ainsi que sur Europe 1, fait par ailleurs une entrée fracassante au conseil d'administration, où il disposera de 3 sièges (sur 11). Le patron d'Amber Joseph Oughourlian fait également son arrivée au sein de l'instance de contrôle. Toutes les nominations au "board" ont d'ailleurs été approuvées à une très large majorité. Le magnat breton est "un atout et pas une menace", a notamment déclaré Arnaud Lagardère.

Une grande page de l'histoire du groupe Lagardère se tourne ce jour puisque, conséquence de la disparition de la commandite, celui-ci devient "opéable". De fait, son capital sera désormais éclaté entre des actionnaires pouvant décider de vendre d'importants blocs de titres, ce qui place le groupe à la merci d'un potentiel acquéreur.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse