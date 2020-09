Lagardere s.c.a. : Le Qatar est-il en train de lâcher Arnaud Lagardère?

(BFM Bourse) - Le dernier épisode du feuilleton Lagardère voit le fonds Qatar Holding, jusqu'ici allié objectif d'Arnaud Lagardère, se ranger à l'avis des contestataires Vivendi et d'Amber vis-à-vis d'une équitable représentation des actionnaires au conseil de surveillance.

Chez Lagardère, on fait mine de prendre avec sérénité l'annonce effectuée mardi soir par voie de communiqué de Qatar Holding LLC. Le fonds souverain du Qatar, troisième plus important actionnaire du groupe, a indiqué qu'il lui apparaît "légitime que l'ensemble des actionnaires significatifs soient équitablement représentés" au conseil de surveillance du groupe d'édition et de distribution spécialisée, en référence à la demande formulée par le tandem Vivendi et Amber Capital en ce sens.

Le groupe est aujourd'hui dirigé par Arnaud Lagardère, abrité par le statut juridique de société en commandite par action qui lui permet de conserver pour l'instant les rênes de l'entreprise fondée par son père Jean-Luc, alors qu'il ne détient plus que 7,26% du capital. Un statut remis en cause par le fonds Amber, progressivement monté au capital jusqu'à devenir le premier actionnaire, qui s'est lancé en mai dernier dans une campagne activiste pour tenter de renverser la commandite.

Pour se défendre, Arnaud Lagardère s'est mis en quête d'alliés au sein de l'establishment tricolore, aboutissant à l'entrée de Vivendi au capital pour tenter de contrer l'influence du fonds de Joseph Oughourlian. Mais en nouant ensuite une alliance avec le milliardaire Bernard Arnault, qui a renfloué directement sa holding personnelle Lagardère Capital & Management, Arnaud Lagardère s'est attiré les foudres de Vincent Bolloré, poussant Vivendi à augmenter encore sa position au capital... et à s'allier officiellement avec Amber.

Le Qatar assure ne pas agir de concert

Conjointement, Amber et Vivendi détiennent plus de 40% du capital, sans être pour autant représenté dans les instances du groupe. Ils ont donc demandé la tenue d'une assemblée générale exceptionnelle pour demander la nomination de représentants au conseil de surveillance. Ce que Lagardère a refusé début septembre.

C'est dans ce contexte que le fonds qatari, jusqu'ici "silent partner" de la direction actuelle, vient de se prononcer implicitement en faveur d'une composition du conseil de surveillance (seul organe capable le cas échéant de décider une modification du statut juridique) représentative de celle du capital. Avec l'idée "de retrouver un consensus sur le futur et la stratégie de la société. Un tel consensus sera de nature à favoriser la création de valeurs [sic] pour l'ensemble des actionnaires de Lagardère SCA", indique le communiqué de Qatar Holding, qui précise cependant n'agir de concert avec aucun tiers.

Selon les propos d'un porte-parole du groupe recueillis par Reuters, la demande de représentation de Qatar Holding "est logique compte tenu de l'historique ancien et de la qualité de la relation entre Arnaud Lagardère et le Qatar dès lors que des actionnaires plus récents ont fait cette demande". Autrement dit, le groupe suggère que le fonds qatari se positionne simplement de façon à ne pas céder le pas à Vivendi et Amber le cas échéant. Qatar Holdings n'indique pas en effet dans quel sens il voterait si une assemblée générale intervient bien prochainement - la décision est entre les mains du tribunal de commerce. Mais potentiellement, le risque d'une mise en minorité est bien présent pour Arnaud Lagardère.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

