Lagardere s.c.a. : Vers une transformation en société anonyme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère SCA annonce que son conseil de surveillance a accueilli favorablement la proposition présentée par Arnaud Lagardère de soumettre à l'assemblée générale du 30 juin prochain un projet de transformation de la société en société anonyme.



Le groupe précise que les principaux investisseurs se sont engagés à voter en faveur de l'opération, Lagardère et Amber Capital mettant fin aux procédures qui les opposent, et qu'Arnaud Lagardère serait nommé PDG, et Pierre Leroy, directeur général délégué.



En compensation de la perte de leurs droits, les associés commandités se verraient attribuer dix millions d'actions nouvelles. Le projet de transformation est subordonné à l'obtention d'une décision de non-lieu à offre publique de la part de l'AMF.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.