Lagardere s.c.a. : Salue la décision de la Cour d'Appel de Paris

(CercleFinance.com) - Lagardère SCA salue la décision de la Cour d'Appel de Paris.



' Lagardère SCA salue la décision prononcée ce jour par la Cour d'Appel de Paris et réitère son attachement à un dialogue actionnarial constructif dans l'intérêt du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes ' indique le groupe.



