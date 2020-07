Lagardere s.c.a. : Résultat net part du Groupe de -481 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 2 088 ME au premier semestre en repli de - 38 % en données comparables.



Le Résop Groupe ressort à - 218 ME contre + 88 ME en 2019, soit une évolution de - 306 ME. Le résultat avant charges financières et impôts (RACFI) s'établit à - 476 ME en 2020 contre + 98 ME en 2019.



Le résultat net ajusté part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à - 278 ME, contre + 6 ME au 1er semestre 2019.



Le résultat net part du Groupe s'affiche à - 481 ME contre + 52 ME en 2019.



' La situation de liquidité du Groupe continue d'être solide, avec 1 471 ME de liquidités disponibles (dont trésorerie et placements financiers au bilan de 1 021 ME et 450 ME de montant non tiré sur la ligne de crédit syndiqué) ' indique le groupe.



