(CercleFinance.com) - Lagardère annonce un report de sa journée investisseurs prévue le 25 mars, compte tenu des mesures de restrictions des rassemblements et événements prises par le gouvernement français, une nouvelle date devant être communiquée dès que possible.



