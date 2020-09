Lagardere s.c.a. : Oddo recommande d'alléger ses positions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo conseille d'alléger ses positions et cible un objectif de cours de 15 E dans un contexte de crise entre les actionnaires. Largadère refuse en effet de convoquer une AG extraordinaire réclamée par Vivendi et Amber Capital.



A deux jours d'une audience au tribunal de commerce sur cette question, le FT Qatar Holding (QIA), 13% du capital et 19,8% des votes, a estimé qu'il était légitime que tous les actionnaires soient représentés au conseil de surveillance.



' [Cette] déclaration faite hier ne permet pas de savoir quelle sera la position du groupe : soutien de Lagardère C&M ou de Vivendi/Amber ', estime Oddo pour qui la question de la majorité sera ' déterminante mais impossible à estimer pour le moment '.



Le broker mise sur un scénario de statu quo quant à la forme de société et à la gérance.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok