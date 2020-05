Lagardere s.c.a. : Oddo confirme son opinion après l'AG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère a tenu hier son Assemblée Générale 2020 (ordinaire et extraordinaire).



' Le point central est que la composition du conseil de surveillance est confirmée suite au rejet des résolutions de révocation/renouvellement. La gouvernance du groupe restera donc inchangée en 2020 avec un probable renouvellement de la gérance (CEO) en 2021 ' indique Oddo.



Oddo estime que la question qui reste ouverte est de savoir si une évolution de la structure juridique (SCA) pourrait intervenir sous l'impulsion d'Arnaud Lagardère (commandité).



' Vivendi (environ 11% du capital) pourrait jouer un rôle central dans cette évolution, notamment s'il accroit sa participation à terme, ce qui pourrait lui accorder un poids important pour militer pour des changements juridiques/gouvernance ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de cours de 16 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok