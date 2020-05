Lagardere s.c.a. : Oddo confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault a réalisé le rachat d'environ un quart du capital de Lagardère Capital & Management, la holding de Lagardère annonce ce matin Les Echos. Le quotidien indique un investissement de l'ordre de 100 ME. Lagardère LCM fusionne par ailleurs avec ARJIL-ARCO (commandité).



' Il est possible que l'opération ait été structurée pour alléger le montant de la dette de Lagardère LCM et donc permettre le désendettement d'Arnaud Lagardère ' indique Oddo.



' Lagardère LCM serait soumis à une moindre pression financière et pourrait donc ne pas être contrainte de faire évoluer la structure de SCA en SA afin de conduire à une revalorisation rapide du groupe (et à une cession) '.



Oddo indique que la question de l'évolution du capital de Lagardère LCM à long terme est donc la question clef. ' L'autre point est que la prise de contrôle de Lagardère LCM (et donc de la commandite) par Vivendi est maintenant peu probable ' rajoute Oddo.





Le bureau d'analyses estime qu'à long terme, la question sous-jacente reste celle du démantèlement avec un possible intérêt de Bernard Arnault (LVMH ?) pour Lagardère Travel Retail et une récupération de la partie médias (Hachette) par Vivendi.





' A noter que la famille Arnault pourrait aussi être intéressée par certains actifs médias de Lagardère, notamment le JDD et Europe 1. Ceci serait l'occasion de renforcer le pôle médias du groupe qui repose notamment sur Les Echos et Radio Classique ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 16 E.



