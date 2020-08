Lagardere s.c.a. : Nouvelle feuille de route stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'impact de la crise de la Covid-19, Lagardère annonce qu'une nouvelle feuille de route stratégique a été présentée par sa gérance au conseil de surveillance pour accélérer le développement de Lagardère Travel Retail et de Lagardère Publishing.



Pour mettre en oeuvre cette feuille de route, sera créé un conseil de gérance du groupe, constitué des membres de l'actuel comité exécutif auxquels viendront s'adjoindre les dirigeants respectifs de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail.



Afin de stabiliser la gouvernance, assurer la mise en oeuvre de la feuille de route et donner de la visibilité aux parties prenantes, le conseil de surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de gérant d'Arnaud Lagardère pour quatre ans à compter du 17 août 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok