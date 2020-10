Lagardere s.c.a. : Nouvelle directrice financière

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du renforcement de ses structures de direction, Lagardère annonce la nomination de Sophie Stabile comme directrice financière du groupe, poste par lequel elle siègera au sein du conseil de gérance.



Sophie Stabile a assumé différentes fonctions de direction générale au sein du groupe AccorHotels, notamment comme directrice générale d'HotelServices France et Suisse, puis directrice générale finances.



Elle succède à Gérard Adsuar qui, entré chez Lagardère il y a plus de trente ans, a mené en tant que directeur financier de nombreux chantiers, notamment au titre de la transformation stratégique et de l'amélioration de la performance financière.



