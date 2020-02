Lagardere s.c.a. : N. Sarkozy et G. Pepy au Conseil de surveillance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce ce soir que son Conseil de Surveillance a décidé (sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance) de coopter Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy en remplacement de Xavier de Sarrau et François David, démissionnaires.



'Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République Française, et Guillaume Pepy, ancien Président de la SNCF, rejoignent le Conseil de Surveillance en qualité de membres indépendants et siègeront tous deux au sein du Comité Stratégique que le Conseil a décidé de créer en son sein', indique le groupe.



'Dans le cadre de ses travaux, le Comité Stratégique, dont Guillaume Pepy assurera la Présidence et au sein duquel Patrick Valroff et Gilles Petit siègeront également, échangera périodiquement avec la Gérance afin d'apporter au Conseil son éclairage sur les orientations stratégiques, l'environnement concurrentiel et les opérations significatives du Groupe qui lui seront présentées.'



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok