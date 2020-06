Lagardere s.c.a. : N'a 'pas décidé' de vendre Live Entertainment

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère indique ce soir qu'aucune décision de vendre Lagardère Live Entertainment n'a été prise, 'contrairement à ce qui a été rapporté par la presse ces derniers jours'.



'La société Lagardère Live Entertainment est une société du groupe Lagardère qui produit aujourd'hui de nombreux artistes prestigieux et possède des salles de spectacle emblématiques : les Folies Bergère, le Casino de Paris, le Bataclan, l'Arkéa Aréna à Bordeaux et l'Aréna du Pays d'Aix', rappelle le groupe.



