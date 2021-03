Lagardere s.c.a. : Le titre grimpe, spéculations relancées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Lagardère signe mardi la plus forte hausse du SBF 120 à la Bourse de Paris, les spéculations autour de l'avenir du groupe de médias étant ravivées par le brusque débarquement du PDG d'Hachette Livre.



A 10h00, le titre grimpe de plus de 5%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,8% pour l'indice parisien au même moment.



Lagardère a annoncé hier soir la nomination de Pierre Leroy au poste de PDG d'Hachette Livre, sa branche d'édition, en remplacement d'Arnaud Nourry qui a été appelé à quitter le groupe 'dans le cadre d'une séparation amiable'.



A la tête d'Hachette Livre depuis 17 ans, Arnaud Nourry avait récemment fait part de son opposition à un éventuel rapprochement de la maison d'édition avec Editis, filiale de Vivendi, rejetant toute perspective d'un 'démantèlement'.



Son brusque départ relance les spéculations qui veulent que Vivendi cherche à mettre la pression sur Lagardère afin de récupérer certains actifs, comme l'activité d'édition ou la station de radio Europe 1.



'Cette annonce devrait être perçue comme un geste d'apaisement entre Arnaud Lagardère et Vivendi, détenteur de 24% du capital, voire le prélude à une cession d'Hachette Livre à Vivendi', jugent les analystes d'Invest Securities.



Le bureau d'études note que l'annonce intervient alors que Vivendi a récemment officialisé la scission de sa filiale musicale UMG.



