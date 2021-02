Lagardere s.c.a. : Hachette Livre acquiert Sorry We Are French

(CercleFinance.com) - Hachette Livre annonce l'acquisition de Sorry We Are French, une société française d'édition de jeux de société spécialisée dans les jeux narratifs, les jeux de cartes et de développement, fondée en 2017.



Cet investissement s'inscrit dans la volonté stratégique de Hachette Livre de continuer à explorer des activités de loisirs adjacentes au monde du livre, et notamment le jeu grand public dans toutes ses composantes.



Emmanuel Beltrando, fondateur de Sorry We Are French, continuera à diriger l'entreprise afin de poursuivre son développement dans l'autonomie de création propre aux marques du groupe Hachette Livre.



