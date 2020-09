Lagardere s.c.a. : Entrée du Groupe Arnault, envol du titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Lagardère a grimpé ce matin dès l'ouverture de la bourse de Paris, gagnant plus de 30%. Cette envolée fait suite à la prise de participation du Groupe Arnault dans Lagardère C&M à hauteur de 27%, après avoir déjà acquis 5,51% de Lagardère SCA.



' Le groupe est ainsi actionnaire des deux structures de la boucle Lagardère ', analysait ce matin Oddo. Le broker estime donc ' tout à fait possible [que le Groupe Arnault] poursuive ses acquisitions de titres Lagardère SCA avec pour objectif de sécuriser une minorité de blocage '.



Si de nombreux observateurs continuent de penser que Groupe Arnault n'a investi dans cet actif que pour des considérations personnelles et familiales, Oddo estime pour sa part que le Groupe Arnault pourrait plutôt disposer d'un plan de développement à long terme pour Lagardère SCA : créer un leader français/européen de contenus à vocation mondiale.



Arnaud Lagardère s'est dit ' très fier et heureux de cette association ' avec Groupe Arnault. ' C'est un partenaire de très grande qualité, qui s'inscrit durablement à nos côtés et soutient notre stratégie de développement ambitieuse et responsable autour de nos deux métiers coeur', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok