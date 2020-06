Lagardere s.c.a. : En repli, un analyste abaisse ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de plus de 1% alors qu'Oddo a annoncé ce matin de nouvelles prévisions.



' Nous abaissons notre prévision d'EBITA pour 2020 principalement en raison de Lagardère Travel Retail et d'une reprise probablement très lente ' indique le bureau d'analyses.



Les analystes tablent ainsi désormais sur un EBITA de -143 ME en 2020 (contre 96 ME) et de 162 ME en 2021 (contre 287 ME). ' Nous n'identifions pas de risque en 2020 grâce à la ligne de crédit de 1 250 ME '.



Oddo estime, par ailleurs, que la dimension spéculative du titre se réduit avec l'arrivée de Groupe Arnault au capital de Lagardère C&M.



Oddo réitère son opinion Neutre sur le titre Lagardère avec un nouvel objectif de cours de 14.5 E (contre 16 E).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok