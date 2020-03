Lagardere s.c.a. : En hausse, un analyste ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Lagardère avance ce matin de +4,6%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci, mais a revu à la baisse son objectif de cours, passant de 26 à 14 euros - ce qui représente encore un potentiel de hausse de +60%.



'Lagardère fait actuellement face à une situation très difficile. Les mesures de confinement qui s'enchainent dans le monde conduisent à une paralysie des moyens de transport et donc un probable effondrement de ses ventes de Travel Retail (40% de l'EBIT 2019)', relève le broker.



'Faire des prévisions sur l'ensemble de l'année est très difficile car nous ignorons pour le moment la durée de la crise sanitaire et celle-ci est d'une nature unique dans l'histoire du groupe.'



