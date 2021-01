Lagardere s.c.a. : Décès du directeur de la rédaction de Paris-Match

(CercleFinance.com) - Lagardère a fait part, en fin de semaine dernière, du décès d'Olivier Royant, directeur de la rédaction de son magazine Paris-Match, le 31 décembre à l'Hôpital Franco-britannique de Levallois-Perret, à l'âge de 58 ans.



Olivier Royant a rejoint Paris Match en 1984. Grand reporter, il devint en 1987 correspondant aux Etats-Unis puis directeur-adjoint de la rédaction en 1998, et enfin directeur de la rédaction de l'hebdomadaire en juillet 2006.



'Sous sa direction, le magazine a pulvérisé des records, confortant sa position parmi les plus grands magazines d'actualité au monde. Paris-Match a été récompensé au mois d'octobre par le titre de 'magazine de l'année', remis par le jury du SEPM', souligne le groupe.



