Lagardere s.c.a. : Barclays dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays dégrade sa recommandation sur Lagardère à 'pondérer en ligne' malgré un objectif de cours rehaussé à 19 euros, soulignant que 'la reprise du trafic passagers, et donc des revenus dans le travel retail, se montre plus lente que prévu'.



Le broker note aussi que l'action a grimpé de 52% au cours des trois derniers mois, surperformant le STOXX600 de 47% et ne se retrouve ainsi plus que 10% en dessous de son niveau d'avant le Covid-19.



'Selon nous, ceci implique que les investisseurs paient déjà certains des bénéfices des mesures d'entreprise potentielles qui pourraient émerger de la situation d'actionnariat actuelle, bénéfices qui ne sont en aucun cas garantis', ajoute Barclays.



