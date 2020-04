Lagardere s.c.a. : Baisse de 10,4% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce un chiffre d'affaires à 1,36 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, en baisse de 10,4% en données consolidées et de 12,5% en données comparables dans le contexte généralisé de la crise sanitaire du Covid-19.



L'impact sur l'activité a été plus précoce et plus fort pour Lagardère Travel Retail du fait de son exposition à la zone Asie-Pacifique. Lagardère Publishing a été affecté principalement à partir de la deuxième moitié du mois de mars.



Dans ce contexte, Lagardère déclare 'continuer de mettre en oeuvre des actions correctrices dans l'ensemble de ses activités et au niveau corporate afin de limiter autant que possible les effets de la pandémie de Covid-19'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok