Lagardere s.c.a. : Assemblée générale mixte à huis-clos

(CercleFinance.com) - Lagardère indique qu'au regard des mesures instaurées pour lutter contre l'épidémie, son assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 5 mai à huis-clos, c'est-à-dire sans présence physique des actionnaires.



Les actionnaires sont invités à faire valoir leurs voix à l'AG en votant à distance, en donnant pouvoir au président de l'assemblée ou procuration à un tiers, soit à l'aide du formulaire adressé avec la convocation, soit par Internet via la plateforme VOTACCESS.



La gérance du groupe d'édition et de médias a décidé d'élargir les modalités offertes aux actionnaires pour retourner leurs instructions de vote en leur permettant d'adresser celles-ci également par courrier électronique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LAGARDERE S.C.A. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok