Lagardere s.c.a. : Face-à-face entre Arnault et Vivendi, avec l'avenir de Lagardère pour enjeu

(BFM Bourse) - L'Agefi-Dow Jones rapporte que le groupe Arnault poursuit ses emplettes au capital du groupe Lagardère. Selon l'agence, la holding du milliardaire s'apprête à révéler avoir franchi à la hausse du seuil de 5% des droits de vote. De l'autre coté, le géant des médias Vivendi montre lui aussi au capital. La bataille se durcit entre les deux camps.

Après avoir franchi à la hausse vendredi dernier le seuil des 5% du capital du groupe Lagardère, propulsant le titre à un sommet depuis un an et demi, Groupe Arnault a poursuivi ces derniers jours ses acquisitions.

Selon deux sources qui se sont confiées à l'Agefi-Dow Jones, "Groupe Arnault devrait indiquer en début de semaine prochaine avoir franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère". Les investisseurs connaitront alors la part exacte du capital de Lagardère détenue par la société d'investissement de Bernard Arnault, le patron du n°1 mondial du luxe LVMH. Celle-ci devrait à ce stade rester "assez inférieure à 10%", ajoute cette source. Pour rappel, tout franchissement direct ou indirect des seuils légaux de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% et 95% du capital doivent être déclarés à l'AMF.

Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) vendredi dernier indiquait que Groupe Arnault détenait 5,51% du capital et 4,18% des droits de vote de Lagardère au 24 septembre. La holding dirigée par Bernard Arnault agit en soutien du gérant commandité Arnaud Lagardère, qui subit les assauts répétés d'Amber Capital et désormais de Vivendi. Via sa filiale Financière Agache, Groupe Arnault avait également indiqué détenir 27,08% de Lagardère Capital, la holding personnelle d'Arnaud Lagardère.

Lagardère Capital porte la part de 7,3% détenue par Arnaud Lagardère au capital du groupe de médias et de distribution. À la date du 24 septembre, le concert formé par Lagardère, Lagardère Capital, Arnaud Lagardère, Groupe Arnault et Financière Agache réunissaient 12,77% du capital de la société Lagardère et 15,19% de ses droits de vote, selon l'AMF.

"Il y a une vraie bagarre entre Vivendi et Groupe Arnault sur le marché", a déclaré une autre source, toujours à l'Agefi-Dow Jones, ajoutant que les deux parties avaient acquis d'importants volumes de titres au cours des derniers jours. Entre lundi et jeudi, 718.345 actions Lagardère ont en moyenne été échangées chaque jour sur le marché parisien d'Euronext, ce qui représente un volume de transaction quotidien supérieur à 60% à sa moyenne des trois derniers mois.

Vivendi poursuit sa montée au capital et se dit prêt à racheter les actions d'Amber

Celle-ci a même bondi de 62% depuis le 24 septembre, date de la finalisation du "partenariat" entre Arnaud Lagardère et le patron de LVMH, qui entrait au capital du groupe d'édition et de distribution dans les gares et aéroports. Dans leur déclaration à l'AMF le lendemain, les deux dirigeants expliquaient agir "de concert" et exposaient leurs accords, Arnaud Lagardère laissait entrevoir l'éventualité d'un abandon de son statut d'associé-commandité (qui lui permet de garder le contrôle malgré une faible participation au capital) contre des actions.

En face, l'alliance formée entre Vivendi (contrôlé par Vincent Bolloré) et le fonds britannique Amber Capital tente d'obtenir de la justice la convocation d'une assemblée générale. Premiers actionnaires du groupe, Vivendi et Amber possèdent ensemble près de la moitié du capital de Lagardère et demandent une représentation au sein du conseil de surveillance.

Nouveau rebondissement ce vendredi : Vivendi s'est dit "en mesure" de racheter les actions d'Amber, "en assumant" ensuite son obligation de dépôt d'offre publique, a-t-il déclaré au gendarme de la Bourse. "Vivendi a l'intention de poursuivre ses achats sous réserve des conditions de marché, y compris par l'exercice, selon le niveau de prix applicable, des droits de première offre et de préemption consentis par Amber Capital (...) et qui concernent actuellement 19,93% du capital de Lagardère SCA", selon sa déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF) publiée vendredi. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré possédant 26,7% du capital de Lagardère, l'acquisition des titres du fonds britannique Amber lui ferait (largement) franchir le seuil des 30% du capital, ce qui entraîne automatiquement le dépôt d'une offre obligatoire

Il "serait en mesure, selon le niveau de prix appréciable, d'exercer ses droits de première offre et de préemption (...), en assumant l'obligation de dépôt d'offre publique qui pourrait en résulter", a-t-il ajouté dans sa déclaration. Pour rappel, le pacte signé le 1 août dernier entre Vivendi et Amber -pour demander une représentation au conseil de surveillance de Lagardère- prévoit que si l'un des deux alliés vend ses parts, l'autre sera prioritaire pour les racheter.

Leur requête conjointe, qui avait été refusée fin août par Lagardère, a été considérée "légitime", peu avant une audience devant le tribunal de commerce de Paris le 24 septembre également, par le fonds souverain qatari, actionnaire de longue date du groupe et soutien historique d'Arnaud Lagardère qui dispose de 13% des parts et de 20% des droits de vote. La décision du tribunal est attendue le 14 octobre.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse